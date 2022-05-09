Глава Еврокомиссии поддержала реформу ЕС

«Я всегда утверждала, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях просто больше не имеет смысла, если мы хотим двигаться быстрее. Или что Европа должна играть более значительную роль — например, в здравоохранении или обороне», - уточнила Урсула фон дер Ляйен.