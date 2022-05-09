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52 минуты назад

Глава Еврокомиссии поддержала реформу ЕС

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что единогласное голосование по важным вопросам политики Европейского союза не имеет смысла в том случае, если организация желает развиваться быстрее. Она подчеркнула, что готова поддержать изменения в договоре ЕС. Об этом пишет издание News.ru.

Глава Еврокомиссии поддержала реформу ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я всегда утверждала, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях просто больше не имеет смысла, если мы хотим двигаться быстрее. Или что Европа должна играть более значительную роль — например, в здравоохранении или обороне», - уточнила Урсула фон дер Ляйен.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) ранее не смог прийти к консенсусу по следующему пакету ограничительных антироссийских мер.

«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения [по антироссийским санкциям], ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Основным препятствием на пути к достижению компромисса стала Венгрия. Власти страны выступили категорически против эмбарго на российскую нефть.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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