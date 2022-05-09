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44 минуты назад

В Польше заявили о рисках для своих дипломатов в РФ

Елена Прошина

Правительство Польши считает, что польские дипломаты в России подвергаются риску. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

В Польше заявили о рисках для своих дипломатов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши дипломаты, работающие в такой стране, как Россия, к сожалению, подвергаются риску. Мы благодарны им за то, что они реализуют свою миссию», — заявил он.

Также Мюллер прокомментировал инцидент с российским послом Сергеем Андреевым, которого сегодня облили краской, пока он собирался возложить венок на кладбище советских воинов.

«Вне зависимости от сегодняшнего инцидента, Россия в настоящее время является государством, которое проводит военную политику. Естественно, быть дипломатом в такой стране всегда риск», — отметил Мюллер.

Глава МИД Польши отреагировал на инцидент с послом РФ в Варшаве

Пресс-секретарь также заявил, что власти хотели бы, чтобы любая демонстрация в Польше носила мирный характер, но в тоже время они «понимают те эмоции, которые появились сегодня».

Напомним, 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали на кладбище советских воинов. Дипломат собирался возложить венок, но ему не дали этого сделать. Агрессивная толпа перекрыла дорогу, выкрикивая нецензурные лозунги, после чего Андреева облили красной краской.

В МИД РФ заявили протест в связи с произошедшим и потребовали «незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка».

В мире,Петр Мюллер,Сергей Андреев,МИД России,
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