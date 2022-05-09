Джонсон оценил усилия советского народа в годы войны с нацизмом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает важным чтить память граждан Советского Союза, отдавших жизнь за свою страну в годы войны с нацистской Германией и ее коллаборантами.
"Россияне [поступают] правильно, отмечая свою героическую роль в деле [нанесения] поражения нацизму", - указал глава британского правительства в опубликованном в понедельник интервью газете Evening Standard.
Комментируя в свою очередь события на Украине, Джонсон выразил мнение, что Россия оказалась в ситуации, из которой "нельзя выйти победителем".