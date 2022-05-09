В Италии назвали сумму трат на содержание арестованного имущества россиян

В этом году Италия направит на содержание арестованного имущества россиян 13 млн 700 тысяч евро. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на газету La Repubblica, в кабмине страны готовят поправки, по которым власти будут обеспечивать минимум в части сохранности объектов, например, защищая их от вандализма.
Речь идёт о виллах и яхтах, арестованных из-за санкций ЕС. Общая стоимость собственности оценивается в 2 миллиарда евро.
При этом итальянские парламентарии считают, что по окончании срока действия санкций владельцы имущества, которые захотят его вернуть, должны будут возместить расходы на содержание.
Ранее сообщалось, что итальянские власти «заморозили» суперъяхту «Шехерезада», находившуюся в порту Марина-ди-Каррара на ремонте. Корабль спущена на воду в 2019 году, ее длина составляет 140 метров, а ширина - 24. Стоимость построенного на немецкой верфи Lurssen судна достигает по разным данным 700 млн долларов. «Шехерезада» входит в топ-10 самых крупных яхт в мире.