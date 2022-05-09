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29 минут назад

В Италии назвали сумму трат на содержание арестованного имущества россиян

Елена Прошина

В этом году Италия направит на содержание арестованного имущества россиян 13 млн 700 тысяч евро. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на газету La Repubblica, в кабмине страны готовят поправки, по которым власти будут обеспечивать минимум в части сохранности объектов, например, защищая их от вандализма.

В Италии назвали сумму трат на содержание арестованного имущества россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт о виллах и яхтах, арестованных из-за санкций ЕС. Общая стоимость собственности оценивается в 2 миллиарда евро.

При этом итальянские парламентарии считают, что по окончании срока действия санкций владельцы имущества, которые захотят его вернуть, должны будут возместить расходы на содержание.

Италия «заморозила» суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России»

Ранее сообщалось, что итальянские власти «заморозили» суперъяхту «Шехерезада», находившуюся в порту Марина-ди-Каррара на ремонте. Корабль спущена на воду в 2019 году, ее длина составляет 140 метров, а ширина - 24. Стоимость построенного на немецкой верфи Lurssen судна достигает по разным данным 700 млн долларов. «Шехерезада» входит в топ-10 самых крупных яхт в мире.

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