В Италии назвали сумму трат на содержание арестованного имущества россиян

В этом году Италия направит на содержание арестованного имущества россиян 13 млн 700 тысяч евро. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на газету La Repubblica, в кабмине страны готовят поправки, по которым власти будут обеспечивать минимум в части сохранности объектов, например, защищая их от вандализма.

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Речь идёт о виллах и яхтах, арестованных из-за санкций ЕС. Общая стоимость собственности оценивается в 2 миллиарда евро.

При этом итальянские парламентарии считают, что по окончании срока действия санкций владельцы имущества, которые захотят его вернуть, должны будут возместить расходы на содержание.