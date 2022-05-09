Зеленский поздравил сограждан, опубликовав фото бойца ВСУ с символикой СС

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фотографию бойца ВСУ с символикой 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова", сообщает РИА "Новости".

Фото: Reuters Reuters

Это изображение было опубликовано с другими фотографиями, на которых были запечатлены жители Украины. Таким образом он поздравил граждан с Днем победы над нацизмом.

Спустя некоторое время публикацию отредактировали, а фотографию военного удалили. Накануне Зеленский, обращаясь к согражданам по случаю Дня памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая, призвал никогда не забывать, что "нацизм был абсолютным злом", и подчеркнул, что пытающиеся его оправдать "заслуживают только осуждения".

Он отметил, что украинцы воевали против нацизма вместе с русскими, поляками, белорусами и многими другими народами.