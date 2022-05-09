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31 минуту назад

Власти ДНР планируют сделать из Мариуполя город-курорт

ТАСС

Мариуполь следует сделать городом-курортом, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, общаясь с жителями города.

Из Мариуполя планируют сделать город-курорт
Фото: ВикипедияВикипедия

"Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, что раньше не удавалось сделать", - сказал он.

Пушили отметил, что на экологию самого города и прибрежных вод негативно влияла работа завода "Азовсталь".

"Мы жителей послушаем и здесь сделаем что-то другое. Это позволит, если "Азовсталь" не восстанавливать, тогда сделать город-курорт", - пояснил Пушилин.

Он добавил, что курортная деятельность создаст дополнительные рабочие места и принесет доход городу.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и морской порт. В городе крупные предприятия черной металлургии - металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь", а также машиностроительный завод "Азовмаш".

Ранее Пушилин отмечал, что власти рассматривают возможность не восстанавливать "Азовсталь" из-за его неэкологичности.

В мире,Денис Пушилин,
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