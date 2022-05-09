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36 минут назад

На Украине захотели убрать «Z» и «V» из автомобильных номеров

Илья Родин

Нардеп Украины Игорь Фрис призвал убрать из автомобильных номеров символы «Z» и «V». Свою инициативу он объяснил тем, что эти буквы напоминают о спецоперации России. Об этом пишет «Газета.Ru».

На Украине захотели убрать «Z» и «V» из автомобильных номеров
Фото: ТАССТАСС

«Учитывая, что все додумывают даже то, что я не написал, напишу формулировку обращения в МВД. Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования в государственные номерные знаки транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел Украины от 02 марта 2021 года № 166 в части замены в литеросоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы «Z» и «V» на другие буквы латинского алфавита», - отметил он.

Отмечается, что свое требование Игорь Фрис обосновал тем, что эти знаки в автомобильных номерах ассоциируются со специальной военной операцией России на Украине.

Ранее сообщалось, что в Словакии местные жители нарисовали символ «Z» на плакатах с флагами Украины, расположенных на одной из дорог страны.

Имена словаков остались неизвестными. Предполагается, что они решили таким образом поддержать российскую спецоперацию.

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