На Украине захотели убрать «Z» и «V» из автомобильных номеров

«Учитывая, что все додумывают даже то, что я не написал, напишу формулировку обращения в МВД. Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования в государственные номерные знаки транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел Украины от 02 марта 2021 года № 166 в части замены в литеросоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы «Z» и «V» на другие буквы латинского алфавита», - отметил он.