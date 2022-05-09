На Украине захотели убрать «Z» и «V» из автомобильных номеров

Нардеп Украины Игорь Фрис призвал убрать из автомобильных номеров символы «Z» и «V». Свою инициативу он объяснил тем, что эти буквы напоминают о спецоперации России. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Учитывая, что все додумывают даже то, что я не написал, напишу формулировку обращения в МВД. Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования в государственные номерные знаки транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел Украины от 02 марта 2021 года № 166 в части замены в литеросоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы «Z» и «V» на другие буквы латинского алфавита», - отметил он.
Отмечается, что свое требование Игорь Фрис обосновал тем, что эти знаки в автомобильных номерах ассоциируются со специальной военной операцией России на Украине.
Ранее сообщалось, что в Словакии местные жители нарисовали символ «Z» на плакатах с флагами Украины, расположенных на одной из дорог страны.
Имена словаков остались неизвестными. Предполагается, что они решили таким образом поддержать российскую спецоперацию.