Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны. Его слова передает РИА Новости.

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«Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства», — заявил Лукашенко в понедельник, 9 мая, во время церемонии возложения венков к монументу Победы.

В своей речи президент Белоруссии также отметил, что невозможно было себе представить, что на Украине, «в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову».