В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны

Lenta.ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны. Его слова передает РИА Новости.

Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства», — заявил Лукашенко в понедельник, 9 мая, во время церемонии возложения венков к монументу Победы.

В своей речи президент Белоруссии также отметил, что невозможно было себе представить, что на Украине, «в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову».

Ранее Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии. Он заявил, что спецоперация на Украине закончится российской победой и США это понимают. Президент подчеркнул, что «война никому не нужна, она невыгодна», в этом Вашингтон должен убедить украинское руководство.

В мире,Александр Лукашенко,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители