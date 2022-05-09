Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом в случае прекращения поставок из РФ

Европейская комиссия 18 мая собирается утвердить план на тот случай, если поставки газа из России будут полностью прекращены. Те страны, у которых имеются альтернативные источники импорта, могут заставить делиться топливом с другими европейскими государствами.

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Брюссель также выдвигает некоторые требования к нормированию потребления, которое могут быть введены сначала в промышленном секторе: у компаний в тех странах, которые обеспечены лучше, не должно быть конкурентных преимуществ перед предприятиями в более существенно пострадавших государствах.

Пока страны стараются избежать нормирования, идя на другие ограничения потребления (такие, как снижение температуры в зданиях), но риск чрезвычайной ситуации в энергетике растет с каждым днем. Если будут полностью прекращены российские поставки, то проблемы могут коснуться практически всего региона: на некоторые страны отсутствие газа из России окажет прямое влияние, на некоторые — косвенно, из-за необходимости делиться с соседями.