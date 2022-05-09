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1 час назад

Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом в случае прекращения поставок из РФ

FBM.ru

Европейская комиссия 18 мая собирается утвердить план на тот случай, если поставки газа из России будут полностью прекращены. Те страны, у которых имеются альтернативные источники импорта, могут заставить делиться топливом с другими европейскими государствами.

Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом в случае прекращения поставок из РФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

Брюссель также выдвигает некоторые требования к нормированию потребления, которое могут быть введены сначала в промышленном секторе: у компаний в тех странах, которые обеспечены лучше, не должно быть конкурентных преимуществ перед предприятиями в более существенно пострадавших государствах.

Пока страны стараются избежать нормирования, идя на другие ограничения потребления (такие, как снижение температуры в зданиях), но риск чрезвычайной ситуации в энергетике растет с каждым днем. Если будут полностью прекращены российские поставки, то проблемы могут коснуться практически всего региона: на некоторые страны отсутствие газа из России окажет прямое влияние, на некоторые — косвенно, из-за необходимости делиться с соседями.

Россией уже был прекращен экспорт газа в несколько стран Евросоюза, которые отказались следовать требованиям о расчетах за газ с использованием рублевых счетов. Окончательной ясности в использовании новой схемы всеми партнерами «Газпрома» в Европе пока нет, в том числе по причине того, что в Еврокомиссии подобный механизм называли нарушением введенных санкций.

В мире,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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