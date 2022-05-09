Глава Херсонской области: планов присоединения к Крыму нет

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью ТАСС о формировании органов власти в регионе, об отсутствии планов объединения с Крымом, а также о важности прекращения ущемления языков и сохранении исторической памяти.

Фото: ТАСС ТАСС

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— Вы были назначены главой военно-гражданской администрации Херсонской области в конце апреля. Расскажите, пожалуйста, на данный момент полностью ли сформирован состав новой администрации? Кто туда входит? Какие первостепенные задачи ставит перед собой администрация?

— Военно-гражданская администрация области как орган государственной власти на территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сформирована. Есть у меня четыре заместителя. Есть уже часть аппарата, люди, которые знают, что нужно делать, специалисты в управленческой отрасли. Формирование областного аппарата по сути продолжается. Согласно положению, которое утвердила межведомственная комиссия, областная администрация является высшим органом власти на территории Херсонской области и ей подчинены органы власти меньшего уровня, то есть мы считаемся вторым уровнем, а районы, города и населенные пункты — это первый уровень. То есть они подчинены нам. Назначение глав районных администраций, глав городов — это полномочия военного коменданта, потому что мы находимся на территории, подведомственной вооруженным силам. А оперативно все эти органы подчинены после назначения глав (городов, поселков — прим. ТАСС) главе области, то есть мне.

Часть глав районов уже назначена, часть глав городов тоже назначена, например, города Херсона, города Каховка, города Геническа. Есть пять районов, они у нас укрупненные, было раньше 18. Территория области очень большая — 27 тыс. кв. км, но населения не очень много, где-то миллион сто. Из них 350 тыс. живет в Херсоне, в областном центре.

— Из предыдущей администрации области, городов кто-то остался, продолжают работать. Если нет, то расскажите, пожалуйста, чем они занимаются?

— Я вам так скажу, я тоже из предыдущих, 11 лет я был мэром, депутатом я оставался и по сей день, но сейчас, конечно, институт власти такой представительской потерял смысл. В Каховке у нас тоже депутат областного совета возглавила город. Некоторые депутаты остались работать, и они придерживаются взглядов объединения с Россией. В общем-то, я думаю, сейчас их будет больше, особенно после приезда Турчака и Пушилина, когда высокими представителями власти было сказано, что безвозвратно Россия здесь. Такие высказывания официальными лицами подтверждают то направление, о котором говорит верховный, что это навсегда. Поэтому люди стали успокаиваться.

— Недавно телеканал "Херсон и Запорожье 24" сообщил, что сформируют полицию и налоговую службу. Не могли бы вы сроки уточнить? Какие службы и когда будут формироваться, начинать работать?

— В Херсоне и области практически разрушений нет. Не пострадали ни город, ни область. Соответственно, остались целыми и невредимыми все государственные коммунальные организации, объекты. Люди разбежались, а объекты есть. Практически в полном составе все работники полиции в первый же день, подчеркиваю, 24-го числа уехали из города. То же самое можно сказать в отношении всех правоохранительных органов: прокуратура, юстиция, Служба безопасности [Украины], пограничники — все ушли в первый же день, а некоторые даже накануне, видимо, знали. Я, например, не знал, что будет спецоперация начата. Военные [украинские] тоже по большей части ушли. Может быть, и повезло, не было особого сопротивления, которое бы привело к разрушению. На дорогах что-то пострадало, какие-то автомобили попали под раздачу, но каких-то серьезных разрушений нет. Люди, специалисты, процентов на 80, уехали на Украину, а тем, кто остался, присылают сообщения в угрожающем тоне выехать из Херсонской области, иначе они будут объявлены коллаборационистами, к ним будет применена статья, предусматривающая 15 лет заключения. Это действует на людей, выезжают, но тем не менее не все, кое-кто и возвращается. Приходят и идут на работу.

В отношении полиции есть кандидатура на начальника областной полиции. В отношении прокуратуры — пока нет. В отношении органов юстиции есть. Персонал подбирается и [некоторые] полицейские, которые остались в области, приходят работать. Кстати говоря, есть пенитенциарная система, она сохранена. Состав процентов на 70 там остался. Буквально позавчера был подобран из персонала офицер, который возглавил пенитенциарную систему уже по новым правилам. Проблем там нет. Месяц назад украинские СМИ пугали людей, что русские выпустят преступников из следственного изолятора и из мест лишения свободы. Никого никто не выпустил, все в порядке, все спокойно.

— Новая система власти будет выстроена по российской модели?

— То, что мы сейчас делаем, — это креативная система структуры органов власти. Но это временно, потому что это требует времени, а вакуума власти быть не должно. В дальнейшем, конечно же, она трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху до низу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях. О сроках сейчас рановато говорить, но план такой. Если будет здесь Российская Федерация, то весь свод законов, структура и построение властных полномочий будет именно российское. Сейчас мы разговаривали в том числе об экономике. Экономический потенциал требует, чтобы у него была какая-то понятная структура — даже обращение в органы власти за оформлением документов, разрешений лицензии. Мы налоговую систему должны сейчас создать. Здесь мы будем, скорее всего, ориентироваться на опыт Крыма, ДНР и ЛНР, которые прошли уже этот этап. В Крыму было быстро, в ДНР и ЛНР было очень долго, но мы будем быстрее проходить его.

— А область сейчас полностью подконтрольна российским военным?

— Это первая область, над которой был установлен полный контроль. До 8 марта она вся уже точно была под контролем российских военных.

— Регион так и будет в своих границах существовать? Не войдете в ДНР? Даже говорят, что Херсонскую область хотят присоединить к Крыму. Нет таких разговоров?

— Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таких нет. Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью. Планов ее изменения административно-территориального устройства нет <…> Тут как по натоптанной дорожке, когда люди начинают ходить, срезать угол где-то, то в этом месте заботливый мэр начинает делать тротуар или дорожку. Зачем менять то, что имеет уже смысл.

Мы сделали информационный телеграмм-канал нашей администрации. В качестве аватарки установили герб Херсонской губернии, который был в XIX веке при Российской империи. Там орел двуглавый представлен. Я лично думал, что будет критики намного больше. Есть критика, как и при любом варианте, со стороны националистически настроенных. Но очень много людей, которые понимают, почему это сделано. Потому что это история, это не замена, а возвращение.

— Вы таким образом хотите напомнить херсонцам об их корнях, об истории?

— Да. Вариант герба — это действительно обсуждение. Мы пока аватарку сделали — исторический герб. Но, судя по тому, что воспринят он неотрицательно большей частью людей, может, он и будет. Может, и утвердим. Хотим понять мнение людей и на основе этого принять решение.

— Правда ли, что будет создано ведомство по регулированию цен? Как будет проходить его работа? Какие основные функции данный орган будет выполнять и кому подчиняться?

— Я не сторонник рычагов управления экономики. Просто на этом этапе, когда насыщение необходимыми товарами, услугами, горюче-смазочными материалами еще страдает, есть некоторый дефицит, хотя он снижается, мы можем пойти только на одно — на ограничение верхнего порога цен. Такое решение может быть, но не больше. Я не считаю правильным регулировать цены в постоянном режиме <…> Только верхний уровень можем ограничить, чтобы спекуляцию убрать <…> Все остальное отрегулирует рынок.

— Насколько выросли цены, наблюдается ли сильная инфляция в области?

— Цены подскочили на многие товары и услуги. Услуги-то не все оказываются, потому что закрыты многие предприятия. К примеру, многие автосалоны закрыты. Шиномонтаж не везде работает. Сначала очень сильно подскочили цены на топливо, но в связи с тем, что крымское правительство сняло ограничения на поставку топлива, цены начали снижаться, даже еще не все заправки работают, далеко не все. Но цены на топливо начали снижаться и существенно. На Украине сейчас больше цена. Я думаю, будет продолжаться снижение по мере того, как рынок будет насыщаться и достигнет российских цен на топливо.

На товары и услуги — все то, что выращивается в Херсонской области: овощи, редиска, клубника, зелень, картофель, капуста — цены достаточно лояльные, не выше, чем обычно, даже и ниже. Так как предложение превышает спрос, потребление все-таки уменьшилось, возможности финансовые у людей ухудшились, ну и многие выехали. Это повлияло на цены местных производителей.

— Сейчас в ходу и гривна, и рубль?

— Сейчас гривна в ходу практически везде. Геническ — самый ближний к Крыму город, там начали уже пенсии выдавать в рублях, и постепенно будет идти наполнение рублем и, естественно, уменьшение хождения гривны.

— То есть будете полностью переходить на рубль?

— Да.

— В каком состоянии сегодня памятники и монументы, посвященные памяти павшим в Великой Отечественной войне?

— Все памятники в хорошем состоянии. Где нужно, были проведены подготовительные работы: покрашены, побелены, где-то обновлена символика. Осквернений нет — таких случаев не наблюдается. В прошлом году на одном из уже закрытых кладбищ Херсона был осквернен мемориальный комплекс, где захоронены участники боевых действий, погибшие при освобождении Херсона во время Великой Отечественной войны. Но его восстановили, все находится в хорошем состоянии.

— Вы сказали, что Херсонская область, к счастью, практически не пострадала во время спецоперации. Я правильно понимаю, что сейчас нет задачи проводить масштабные восстановительные работы? Просто нужно, чтобы инфраструктура снова заработала?

— Да, нужно просто создать условия, чтобы бизнес чувствовал безопасность и начал проявлять свою деловую активность. Аграрный, транспортный, банковский секторы — все то, что двигает экономику в русле созидания и развития.

— Херсон — крупный промышленный город. Какие предприятия сейчас работают?

— Все предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение, работают: энергетика, водоканал, троллейбусы в городе [Херсоне] ходят. Правда, людей маловато вечером, потому что есть еще комендантский час. И все-таки есть опасения — прилетали же "Точки-У". Но есть информация, что [российские] военные усилили противовоздушную оборону вокруг Херсона, и мы надеемся, что до нас ничего не долетит и все будет сбито. То есть такие предприятия работают, город живет. Но экономический комплекс по большей части все-таки остановлен. Люди пока опасаются выходить на работу, и собственники [предприятий] не выводят их на работу. Кто хочет — пусть работает. На предприятиях, где работать не хотят или саботируют, будем вводить временное управление, временные администрации, чтобы создать условия уже не для собственников, а для трудовых коллективов, чтобы они могли зарабатывать деньги на жизнь и смотреть в будущее с большей уверенностью, чем сейчас.

— А как обстоят дела с посевной? Есть ли опасность в связи с заминированными сельхозугодьями?

— Посевная по большей части уже завершена. Плюс у нас много посевов озимых, которые еще осенью были посеяны. Они практически не пострадали. И аграрный сектор, наверное, по активности на первом месте и по обычному подходу к своей работе. Есть проблемы с призывами властей в Киеве, которые конкретно аграриям Херсонщины говорят не сеять, угрожают им. Конечно, кто-то, может, и реагирует. Есть те, кто реагирует, не сажает овощные культуры. Есть такие аграрии, которые решили переждать этот сезон. Что касается заминированных территорий, Херсонская область была очень быстро освобождена. Саперы, видимо, сняли то, что было. Практически нет [заминированных сельхозугодий].

— А по поводу электроэнергии, газа, Каховская ГЭС работает, не пострадала?

— Нет, не пострадала, Каховская ГЭС вырабатывает электроэнергию, электроэнергия поступает по общей системе электроснабжения Украины. Если, допустим, будет попытка отключить от внешних электрогенерирующих компаний, которые находятся за пределами Херсонской области, то технически это сложно сделать. Но на этот случай предусмотрено переключение наших сетей электроснабжения к крымским источникам и запорожским.

Газоснабжение — это сейчас не очень актуально, наступило лето. Тем не менее все тоже стабильно, газ есть. Еще у нас такая энергетическая составляющая, как Северо-Крымский канал, который обеспечивает водой Крым, вода поступает из Каховского водохранилища в канал и по каналу подается как аграриям Херсонщины, так и аграриям Крыма. Сейчас канал работает, вода по нему идет.

— То есть инфраструктурные связи с Крымом восстанавливаются?

— Конечно. И канал работает, и херсонские аграрии туда везут свою продукцию. Таким образом, и в Крыму цены понизятся. Херсонщина всегда была основным поставщиком аграрной продукции на рынок Крыма. Население Крыма 2,5 млн, поэтому там много нужно. И херсонцы всегда туда возили свою продукцию. Бахча, арбузы, помидоры — все возилось из Херсонской области.

Сейчас рынок сбыта расширится еще за счет Донецкой и Луганской областей. Запорожская область. Мелитополь тоже будет получать продукцию из Херсонской области.

— Как сейчас транспорт работает в регионе? Железные дороги? Аэропорт "Херсона" ведь не пострадал? Транспортная инфраструктура функционирует?

— Транспортная инфраструктура области состоит из двух составляющих: грузовой и пассажирской. Грузовая составляющая — это порты. На сегодняшний день они закрыты для судоходства. Из принципов безопасности, потому что долетают туда снаряды и попадания могут быть. Порты закрыты, и они не работают, хотя грузы в портах лежат. Еще к грузовой транспортной инфраструктуре относится железнодорожный транспорт. Железную дорогу проверили, она в порядке, она может работать. Пока активной эксплуатации железной дороги еще нет. Чтобы она была, мы сейчас ведем переговоры с Донецкой железной дорогой, с Крымской железной дорогой. Вместе с грузовым может пойти и пассажирский транспорт. В сторону Крыма, Мариуполя или Донецка. Автобусное сообщение в городах работает. В Херсоне работает. Потихоньку начинает работать межгородской транспорт, но пока еще вяло.

— Как в области обстоят дела с продуктами питания, медикаментами? Магазины уже работают?

— На рынках есть продукция аграриев в достаточных количествах. То, что касается работы торговых сетей, большие супермаркеты практически все закрыты, работают только небольшие магазины, которые более мобильны, которые могут принять продукцию от аграриев. Основная группа продуктов есть. Нет того ассортимента, к которому люди привыкли. Не хватает детского питания, детских гигиенических средств, предметов бытовой химии. Вот тут есть спекулятивные моменты. Ну алкоголя нет того, что обычно, но это не самая большая проблема. В городах можно на рынке втридорога купить, а в сельских населенных пунктах вообще нет. Что касается медикаментов, конечно же, тут проблема [есть]. Начали подвозить медикаменты из Крыма, но это такие мелкие партии, и везут то, что имеет высокий спрос и на чем можно заработать. В 2,5 раза цены выше, чем в Крыму.

— Есть ли случаи мародерства?

— В области такие случаи были замечены, особенно в первое время. Сейчас с активизацией работы военной полиции, с активизацией работы Росгвардии таких случаев явных нет. Можно с уверенностью сказать, что они есть скрытые. Там, где работники предприятий не появляются на работе, собственники уехали, там, наверняка такие случаи присутствуют. Заявителей нет, потому что заявлять некому. Но массового характера нет.

Есть другой момент. В связи с тем, что на каких-то предприятиях собственников нет, уехали, появляются псевдособственники, которые даже документы могут сделать <…>, которые потом мало кто проверит. То есть не мародеры, а мошенники. Эти случаи есть, и их много. В отношении таких вот предприятий мы начали проводить работу по введению временных администраций, назначению временных администраторов. Также будет проводиться работа в отношении тех, кто особо пособничает в боевых действиях против РФ. Таких тоже много. Они делают серьезные взносы в приобретение оружия.

— Есть проблема незарегистрированного оружия на руках у населения?

— Есть такая проблема, потому что оружия много выдали в самом начале в территориальной обороне. Люди брали, там очень упрощенная была система регистрации. Плюс оружия много побросали военные ВСУ, его тоже собрали, но постепенно начинают сдавать.

— Получается, всплеска насилия нет? Сохраняете контроль над этим?

— Критической ситуации нет. Отдельные проявления есть.

— Как местные реагируют на все эти перемены? У местных в начале была паника, непонимание, а как сейчас люди себя чувствуют?

— Сначала просто боялись. Люди не привыкли видеть на улицах военных с оружием и просто людей с оружием. Постепенно мнение начало смещаться в другую сторону. Они начали видеть в этих военных специалистов, которые в случае чего придут на защиту, потому что постоянно сеются такие панические настроения, распространяются через различные социальные сети, Telegram-каналы и так далее о том, что вот-вот Херсон будет "освобождать" украинская армия, а это значит, что будут разрушения, а они против этого. Видят в военных РФ своих защитников. Первое время не разговаривали, шарахались. Теперь вот разговаривают каким-то образом. Приходит человеческое отношение, взаимопонимание. Не опасаются уже военных, спокойно на это смотрят, нет агрессивных проявлений, высказываний. Сами военные об этом говорят и замечают.

— Я правильно понимаю, что опасность обстрела, в том числе "Точкой-У", сохраняется?

— Конечно, сохраняется. Были попытки выстрелов, стекла повылетали, намного больше повреждений было, чем за все предыдущие практически два месяца. Пока что было две попытки [обстрелов "Точками-У"], иногда сбивают беспилотники.

— Давайте теперь поговорим об образовании. Я так понимаю, образовательная система будет на российские стандарты переходить?

— Да, планируется так.

— Украинский язык останется в образовательной системе?

— Я вырос в Советском Союзе. Я учился на Украине, в школу ходил в Кривом Роге, моя сестра ходила в школу с русским языком обучения, а я — с украинским. Все друг друга понимали и никаких противоречий не было по этому поводу. Наоборот, был обмен культурными ценностями. Когда начали притеснять именно русский язык, вот тут начались проблемы, и вот этот статус-кво необходимо восстановить. Кто хочет, пусть говорит на русском языке, кто хочет, пусть учится на украинском. Знание двух языков всегда более полезно для того, чтобы выучить третий и четвертый.

— Главная задача в образовании сейчас — прекратить ущемление языков?

— Главная задача — прекратить ущемление русского языка, убрать эту диспропорцию. У нас были школы с русским обучением. И только последние восемь лет их начали постепенно закрывать. На сегодняшний день вообще ни одной не осталось. Это неправильно. Главная задача — исправить ситуацию с историей. Учебники истории были переписаны за это время уже раз 10, наверное. Восстановить нормальное изучение исторического процесса, когда дети будут знать, что происходило на самом деле, а не то, что им придумали и подают состоявшиеся факты. А когда в учебниках истории отсутствует информация о Великой Отечественной войне, когда появились данные о Бандере, о Шухевиче, освободителях, каких-то батальонах, но о героях СССР вообще нет информации, не учат этому детей, даже тех, которые родом из Херсонщины — вот это надо исправлять.

— В каком сейчас состоянии Черноморский биосферный заповедник? Ждете туристов?

— В удовлетворительном, заповедника не коснулись боевые действия. Ежегодно и птицы, и фауна живут своей жизнью. Там ничего особо не горело, снаряды туда не попадали. Заповедники все живы-здоровы. Херсонщина открывает свои двери для всех любителей туризма, такого обычного, приземленного на нашей родине, который тоже интересен. Близится летний сезон. Есть большая сеть баз отдыха, отелей на морском побережье, милости просим.