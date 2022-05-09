На Украине хотят отказаться от автомобильных номеров с буквами "Z" и "V"

Украина в ближайшее время может отказаться от автомобильных номерных знаков, содержащих символы "Z" и "V". С соответствующей законодательной инициативой выступил нардеп Украины Игорь Фрис, сообщает портал Ukr.net.
Политик дал задание юристам подготовить обращение в МВД с требованием убрать из номеров эти символы.
"Учитывая, что все додумывают даже то, что я не написал, напишу формулировку обращения в МВД. Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования в государственные номерные знаки транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел Украины от 02 марта 2021 года N 166 в части замены в литеросоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы "Z" и "V" на другие буквы латинского алфавита", — приводит портал заявление Фриса.
Свою инициативу украинский депутат обосновывает тем, что эти знаки в номерах ассоциируются с Российской Федерацией.
Ранее Зеленский потребовал ликвидировать очереди на АЗС Украины.