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2 часа назад

На Украине хотят отказаться от автомобильных номеров с буквами "Z" и "V"

Газета.Ru

Украина в ближайшее время может отказаться от автомобильных номерных знаков, содержащих символы "Z" и "V". С соответствующей законодательной инициативой выступил нардеп Украины Игорь Фрис, сообщает портал Ukr.net.

На Украине хотят отказаться от автомобильных номеров с буквами "Z" и "V"
Фото: ТАССТАСС

Политик дал задание юристам подготовить обращение в МВД с требованием убрать из номеров эти символы.

"Учитывая, что все додумывают даже то, что я не написал, напишу формулировку обращения в МВД. Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования в государственные номерные знаки транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел Украины от 02 марта 2021 года N 166 в части замены в литеросоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы "Z" и "V" на другие буквы латинского алфавита", — приводит портал заявление Фриса.

Свою инициативу украинский депутат обосновывает тем, что эти знаки в номерах ассоциируются с Российской Федерацией.

Ранее Зеленский потребовал ликвидировать очереди на АЗС Украины.

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