Немцы возмутились словам украинского посла об освобождении Берлина

Немецкие пользователи соцсети Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за скандального высказывания. Как сообщает РИА Новости, ранее в Сети появилось видео, на котором дипломата спросили, кто освободил Берлин от фашистов — ответ Мельник заявил, что это были украинцы.
Пользователи соцсети обвинили представителя Киева в искажении исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», — сыронизировал pancakebreakfast.
Rachmetow отметил, что украинцы были лишь частью Красной армии, а Киев он обвинил в ппытке стереть всю память о советской истории.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», — считает PBell.
Technifan напомним, что Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м.
"Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине", — заметил Hans-Jürgen Beier.