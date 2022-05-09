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38 минут назад

Немцы возмутились словам украинского посла об освобождении Берлина

Никита Бородкин

Немецкие пользователи соцсети Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за скандального высказывания. Как сообщает РИА Новости, ранее в Сети появилось видео, на котором дипломата спросили, кто освободил Берлин от фашистов — ответ Мельник заявил, что это были украинцы.

Немцы возмутились словам украинского посла об освобождении Берлина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи соцсети обвинили представителя Киева в искажении исторических фактов.

«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», — сыронизировал pancakebreakfast.

Rachmetow отметил, что украинцы были лишь частью Красной армии, а Киев он обвинил в ппытке стереть всю память о советской истории.

«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», — считает PBell.

Technifan напомним, что Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м.

В Берлине освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника

"Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине", — заметил Hans-Jürgen Beier.

В мире,Андрей Мельник,
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