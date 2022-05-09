Африка отказалась мириться с давлением на Россию

США, Британия и ЕС оказывают давление на африканские страны, требуя, чтобы они осудили украинский кризис. Автор Foreign Policy Робби Грамер заявил, что это может иметь неприятные для Запада последствия - в Африке могут создать движения несопротивления по примеру организации, появившейся во времена холодной войны.

Движение неприсоединения было создано на Белградской конференции в 1961 году после консультаций югославских, египетских и индийский политиков. Основная идея движения - отказ от участия в военных блоках.

Грамер считает, что попытки Запада давить на Африку могут стать «выстрелом себе в ногу, особенно когда происходят по принципу «с нами или против нас».

Автор отметил, что в африканских политических кругах уже начались дискуссии о необходимости нового движения неприсоединения.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что НАТО создало украинский кризис, «спровоцировав Россию». Он отмечал, что кризиса можно было бы избежать, если бы альянс не расширялся на восток.

Президент подчеркнул, что «не может мириться с применением силы и нарушением международного права», но отказался осудить Россию.

Также он отметил, что к нему обращались с просьбой выступить посредником в российско-украинском конфликте.

«Есть те, кто настаивает на том, чтобы мы заняли очень враждебную позицию по отношению к России. Вместо этого мы будем настаивать на необходимости диалога. Крики и вопли не помогут положить конец этому конфликту», - подчеркнул Рамафоса.