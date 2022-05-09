Боррель захотел отдать замороженные активы России Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передачи их Украине. Об этом сообщает Financial Times.

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Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

По мнению Борреля, эти средства должны пойти на восстановление Украины и возмещение ущерба, причиненного боевыми действиями.

Он отметил, что США взяли под свой контроль миллиардные активы, принадлежащие центральному банку Афганистана, - для потенциальных компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана. По словам Борреля, логично было бы рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.

«Я был бы очень за, потому что это очень логично. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему [такое решение] хорошо для афганских денег и плохо для российских», - заявил дипломат.

Он добавил, что для восстановления Украины потребуются сотни миллиардов евро, и ожидается, что на Европу ляжет значительная часть бремени. Суммы, собранные на недавних конференциях по помощи Украине, были лишь «каплей в море» по сравнению с тем, сколько действительно нужно, заключил Боррель.

Президент США Джо Байден в конце апреля представил пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины.

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее заявила, что ее страна планирует конфисковывать активы попавших под санкции россиян и российских компаний для выплаты компенсаций украинцам.