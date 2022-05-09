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1 час назад

Berliner Zeitung: в Берлине освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника

FBM.ru

Жители Германии освистали украинского посла в Берлине Андрея Мельника, когда тот возлагал венки к мемориалу советским воинам в городском районе Тиргартен. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В Берлине освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сведениям издания, присутствующие выразили свое недовольство прибытием дипломата и проскандировали лозунг «Мельник, вон» на немецком и украинском языках.

Было отмечено, что украинская делегация прибыла на мероприятие с флагом длиной порядка 25 метров, но берлинская полиция сочла его чересчур большим и проконтролировала, чтобы он был свернут. До этого в городе запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, отметив, что ограничения не затронут территорий пятнадцати мемориалов.

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В начале этого месяца Мельник подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». Многие представители власти Германии встали на защиту главы кабинета министров и призвали посла принести извинения, но тот не стал брать свои слова обратно.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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