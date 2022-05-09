В Берлине освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника

Жители Германии освистали украинского посла в Берлине Андрея Мельника, когда тот возлагал венки к мемориалу советским воинам в городском районе Тиргартен. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Согласно сведениям издания, присутствующие выразили свое недовольство прибытием дипломата и проскандировали лозунг «Мельник, вон» на немецком и украинском языках.
Было отмечено, что украинская делегация прибыла на мероприятие с флагом длиной порядка 25 метров, но берлинская полиция сочла его чересчур большим и проконтролировала, чтобы он был свернут. До этого в городе запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, отметив, что ограничения не затронут территорий пятнадцати мемориалов.
В начале этого месяца Мельник подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». Многие представители власти Германии встали на защиту главы кабинета министров и призвали посла принести извинения, но тот не стал брать свои слова обратно.