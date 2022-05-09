Британцы голодают из-за нехватки денег на еду

«Согласно новому исследованию, каждый седьмой взрослый живет в домах, где люди пропускали приемы пищи, ели меньшими порциями или целый день голодали, потому что не могли позволить себе еду или доступ к ней. Число людей, испытывающих трудности, выросло на 57% за три месяца. Почти 14% сказали, что они или члены их домохозяйств либо ели меньше, чем обычно, либо пропускали приемы пищи», — сообщает издание The Independent.