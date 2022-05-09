Мун Чжэ Ин попрощался с корейцами в качестве президента страны

Девятое мая - последний день правления президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина, и сегодня он с прощальным словом обратился к нации, где в своей речи в весьма эмоциональной манере подвел итоги своего правления. "Сегодня я слагаю с себя тяжелое бремя президента страны. Отныне я вновь становлюсь обычным гражданином страны и желаю всему нашему народу счастья", - сказал он. Мун выразил надежду, что страна, сохранив завоеванные достижения, продолжит успешное развитие. Явно апеллируя к тому расколу, который продемонстрировали итоги президентских выборов, Мун призвал нацию к сплочению и единству.

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Мун, который очень много сил и средств потратил на улучшение отношений с Северной Кореей, призвал продолжать усилия, направленные на достижение мира на Корейском полуострове. "Мир - это условие выживания для всех нас, условие для процветания. Я искренне надеюсь, что через возобновление межкорейского диалога продолжатся усилия, направленные на достижение денуклеаризации и закрепления мира", - отметил он.

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Уходящий лидер признал, что есть те цели и задачи, которые он ставил, но не смог достигнуть. Но, как он подчеркнул, "это произошло не потому, что у нас не было достаточно усилий и воли, а потому, что препятствия оказались слишком высоки", выразив надежду, что после него Корея сможет все-таки совершить то, что планировалось.

"Я очень горжусь тем, что смог вместе с великим корейским народом совместно пройти этот отрезок успешной истории нашей страны… Для меня было огромной честью быть все это время с корейской нацией. Искренне надеюсь на успешное историческое развитие Республики Корея", - сказал Мун Чжэ Ина на прощание.

Политологи и эксперты в различных сферах подводят свои итоги правления Мун Чжэ Ина. Как это часто бывает, однозначно трудно характеризовать те пять лет, которые Южная Корея прошла под руководством Муна - были успехи, были и неудачи.

В мае 2017 года Мун пришел к власти на волне "революции свечей", когда нация через многомиллионные демонстрации и процесс импичмента досрочно отстранила от власти президента Пак Кын Хе, которая вскоре оказалась в тюрьме по более чем 20 обвинениям, получив в итоге приговор в более чем два десятка лет заключения. Тогда Муна встретили с большим энтузиазмом и огромными надеждами.

Мун действительно по своему стилю правления отличался от многих корейских предшественников - он активно общался с народом, не принимал авторитарного стиля правления, никогда не отказывал тем, кто желал с ним сфотографироваться, а одной из его фирменных шуток было подойти сзади к людям, делающим "селфи", и тоже оказаться в кадре, чтобы заставить людей изумленно оглядываться и смеяться.

В отличие от Пак Кын Хе, которую во многом и погубило "политическое затворничество", когда она все указания передавала через узкий круг помощников, минимизируя свой диалог с публикой, Мун же при любом случае появлялся лично, быстро реагируя на кризисы.

Это же стремление самому, в мягкой манере и с обаятельной улыбкой разговаривать лично полностью он реализовал и в попытках наладить межкорейский диалог. Вообще отношения с КНДР стали тем направлением, на которое Мун и его окружение бросили максимум усилий, стремясь действительно сделать что-то новое и революционное. Мун стал первым лидером Южной Кореи, который при посещении КНДР лично обратился к сотням тысяч северокорейцев, выступая на центральном стадионе Пхеньяна. Мун и Ким Чен Ын провели три полноценных саммита, а лично встречались четыре раза в 2018 и 2019 годах.

Не будет ошибкой сказать, что именно благодаря личным усилиям Муна и его помощников, которые активно уговаривали Дональда Трампа и Ким Чен Ына, состоялись впервые в истории саммиты лидеров США и Северной Кореи. Безусловно, для этих исторических встреч "сошлись" сразу несколько звезд, но без Муна и его министров, которые "метались" между Трампом и Кимом, когда главы США и КНДР в последний момент было отказались от идеи саммита, исторические встречи в Сингапуре и Ханое вряд ли бы произошли. Если судить по обмену личными письмами, который состоялся совсем недавно в качестве прощального общения, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын наладили хорошие личные отношения и относятся друг к другу с уважением.

С другой стороны, если отбросить эмоции, то приходится констатировать, что многие усилия Муна и его команды по части развития межкорейского диалога ушли как вода в песок. 2018 год, который однозначно можно назвать апогеем межкорейского сближения, сменился охлаждением, когда стало очевидно, что несмотря на личные пожелания Муна есть еще стратегические интересы США, КНДР, а также обязательства Сеула как союзника Вашингтона. В итоге Пхеньян стал игнорировать все призывы Юга возобновить диалог, понимая, что из-за США Сеул даже при Мун Чжэ Ине не сможет дать КНДР того, в чем нуждается руководство Северной Кореи. А под конец правления Северная Корея вернулась к практике запусков межконтинентальных баллистических ракет, как это и делала, когда Мун только пришел к власти.

Безусловно к заслугам правительства Мун Чжэ Ина можно отнести успешное проведение зимней Олимпиады-2018, которая, к слову, стала в том числе и тем мероприятием, где Юг и Север Кореи делали большие шаги навстречу друг другу.

Среди других успехов Муна можно отметить также и весьма успешное, по сравнению с большинством других стран мира, реагирование Южной Кореи на беспрецедентную для человечества пандемию коронавируса COVID-19. Когда другие страны вводили локдауны, власти РК ни раза не прибегали к подобной мере, сумев убедить сограждан в необходимости соблюдения мер социального дистанцирования. В итоге Корея может похвастаться тем, что у нее один из самых низких (0,14 процента) в мире показателей летальности от COVID-19, а экономика хотя и пострадала от пандемии, но куда меньше, чем у других государств.

Экономику в целом также можно занести в актив правления Муна. Страна продолжала стабильное развитие, показатели экспорта сейчас бьют рекорды, а коронавирус и новые реалии жизни в условиях пандемии корейский бизнес смог использовать в качестве новых возможностей для зарабатывания денег, применив свои сильные стороны типа высоких технологий. Параллельно многое было сделано, чтобы заложить основу для обеспечения конкурентоспособности РК в новых сферах, активно развивая альтернативную энергетику, биотехнологии, сферу полупроводников, батарей и многое другое.

Если же так все было хорошо, то почему же Мун, который лично сам не имел права переизбираться, не смог обеспечить продолжение правления своей партии? Конечно, есть и претензии к уходящему президенту. Наверное, главным фактором, который похоронил попытки Демократической партии "Тобуро", выходцем из которой Мун является, продлить свое правления стали неудачи правительства Муна решить проблему высоких цен на недвижимость. Вводимые одни за другими правительством различные меры, которые были нацелены на ограничение спекуляций с недвижимостью и призванные ограничить рост цен, имели противоположный эффект - стоимость жилья при Муне в Корее наоборот продолжила расти и причем рекордными темпами. Средняя стоимость квартиры в Сеуле приближается к миллиону долларов, а молодежь уже и не мечтает о том, чтобы самостоятельно скопить на квартиру. Параллельно наложился рост конкуренции при трудоустройстве, негативные экономические последствия пандемии, что во многом и оттолкнуло от Муна и от правящей партии демократов многих молодых людей. Но главный провал Мун - это цены на жилье, что он сам, впрочем, открыто и признает.

Среди других неудач можно отметить и скандалы внутри своего окружения, в частности с назначением министром юстиции соратника Муна Чо Гука, которому в итоге под давлением критики и разных выявленных фактов нарушений (в первую очередь со стороны его жены) пришлось уйти в отставку.

На это наложился и личный конфликт Мун Чжэ Ина с назначенным им же генеральным прокурором Юн Сок Ёлем, который стал выявлять факты нарушений в правительстве Муна, сумев тем самым создать себе имидж принципиального борца с коррупцией. В итоге это и позволило Юну сначала стать кандидатом от оппозиционной консервативной партии, а в итоге победить на президентских выборах 9 марта 2022 г., что безусловно стало сильнейшей политической оплеухой как для самого Муна, так и для Демократической партии "Тобуро".

Во внешней политике также не все однозначно. При Муне Южная Корея сумела улучшить отношения с Китаем, поддерживать рабочие, конструктивные отношения с Россией и, хотя поддержала санкции Запада против РФ после 24 февраля, но не спешила полностью сжигать все мосты отношений с Москвой. С другой стороны, рвение Сеула налаживать сотрудничество с Пхеньяном неоднократно провоцировало скрытые трения в отношениях США с РК, и в Вашингтоне в целом с облегчением вздохнули, когда стало очевидно, что демократы не продолжат правление, а после Муна к власти придут консерваторы с ярко выраженной проамериканской ориентацией. Отношения Сеула с Токио при Муне пережили ряд серьезных кризисов. Южная Корея и Япония за последние пять лет имели очень напряженные отношения.

Так или иначе, Мун, наверное, все же может повторить известную крылатую латинскую фразу: "Я сделал все, что смог, кто может, пусть сделает лучше". Девятого мая в шесть часов вечера по сеульскому времени Мун Чжэ Ин покинет комплекс администрации президента, символически в последний раз завершив свой рабочий день в качестве лидера нации, пройдя пешком из своего рабочего кабинета до ждущего его автомобиля.

Так или иначе, но Мун Чжэ Ин уходит с поста с самым высоким рейтингом, который когда-либо был у президента Южной Кореи на момент завершения правления. Согласно последним опросам, Муна поддерживают 42-45 процентов корейцев, что является рекордом для уходящих президентов РК. Да и в целом за все время правления Мун пользовался солидной поддержкой. Самым высоким показателем было 84 процента поддержки, а самым низким -29. В последние месяцы его рейтинг стабильно колебался в районе 40 процентов. Для корейцев, у которых в характере возлагать сначала чрезмерно большие надежды на нового президента, а затем очень сильно разочаровываться, так как ожидаемых чудес не произошло, свыше 40 процентов - очень высокий и, как уже было сказано, рекордный показатель. Тот же новый президент Юн Сок Ёль имеет сейчас рейтинг всего лишь 41 процент, что является аномально низким для начинающего лидера. У Юна теперь есть шанс и пять лет времени, чтобы доказать, что зря многие в нем сомневаются, а Южная Корея под его руководством будет успешнее, чем при предшественнике.