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1 час назад

В Праге состоялся митинг против военной помощи Украине

Газета.Ru

В Праге примерно 500 человек поучаствовали в митинге против предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Novinky.

В Праге состоялся митинг против военной помощи Украине
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Давайте убедим правительство Чехии прекратить поставки оружия в Украину", — заявил во время акции протеста депутат Европарламента Гинек Блашко.

По словам этого политика и ряда других выступавших, правительство Чехии не говорит правду о происходящем на Украине, заявляя, в том числе о том, что они не были спровоцированы. Участники акции протеста также выступили против решения чешских властей о возможном наказании граждан республики, которые одобряют действия России на Украине. Некоторые митингующие подвергли критике нежелание Евросоюза и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.

По данным полиции, на этом мероприятии, которое прошло на площади Республики в центре чешской столицы, не было каких-либо инцидентов.

Ранее стало известно, что Чехия передала на нужды украинской армии со своих складов советские танки и боевые машины пехоты. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Европарламент,НАТО,ЕС,
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