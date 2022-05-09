В Праге состоялся митинг против военной помощи Украине

В Праге примерно 500 человек поучаствовали в митинге против предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Novinky.

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"Давайте убедим правительство Чехии прекратить поставки оружия в Украину", — заявил во время акции протеста депутат Европарламента Гинек Блашко.

По словам этого политика и ряда других выступавших, правительство Чехии не говорит правду о происходящем на Украине, заявляя, в том числе о том, что они не были спровоцированы. Участники акции протеста также выступили против решения чешских властей о возможном наказании граждан республики, которые одобряют действия России на Украине. Некоторые митингующие подвергли критике нежелание Евросоюза и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.

По данным полиции, на этом мероприятии, которое прошло на площади Республики в центре чешской столицы, не было каких-либо инцидентов.