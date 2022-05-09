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39 минут назад

Открытое давление Запада в вопросе изоляции России назвали «выстрелом в ногу»

Lenta.ru

Обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy заявил, что попытки США и Европейского союза изолировать Россию от международного сообщества посредством санкций встретили непонимание на африканском континенте.

Давление Запада в вопросе изоляции РФ сочли «выстрелом в ногу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста, страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада. Он назвал это «выстрелом в ногу» и указал, что подобная риторика вызывает дискуссии в африканских политических кругах.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас"», — отметил Грамер.

Обозреватель добавил, что политики Африки рассматривают возможность вернуть движение неприсоединения, которое существовало в период холодной войны. Он заключил, что это позволило бы им избежать втягивания в конфронтацию двух противоборствующих лагерей.

31 марта бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа рассказал об угрозе продовольственного кризиса в Африке, который может наступить из-за введенных Западом санкций против РФ. По его мнению, сейчас Россия и Африка нуждаются в кооперации, поскольку именно она позволит обеспечить продовольственную безопасность.

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