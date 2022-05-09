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48 минут назад

В Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за санкций

Ura.Ru

В Германии продовольственные ассоциации предрекли нехватку продовольствия в скором времени. Об этом говорится в сюжете телеканала Das Erste. Как отмечают авторы, украинский кризис продолжает способствовать росту цен на сырье, вместе с которым увеличивается и стоимость продуктов питания.

В Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за санкций
Фото: Илья Московец © URA.RUИлья Московец © URA.RU

«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президен Федеральной ассоциации пищевой промышленности ФРГ Кристиан фон Беттихер. Он призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент.

Отмечается, что цены на производство хлеба в стране уже выросли на 25-30%. Эксперты предсказывают аналогичное подорожание и молочной продукции.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. Стране уже предрекли дефицит бензина. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны Запада.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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