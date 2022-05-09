В Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за санкций

«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президен Федеральной ассоциации пищевой промышленности ФРГ Кристиан фон Беттихер. Он призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент.