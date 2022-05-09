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23 минуты назад

Президент Южной Осетии заявил, что референдум о присоединении к РФ состоится

ТК «Звезда»иещё 3

В Южной Осетии состоится референдум по вопросу присоединения республики к Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал действующий глава государства Анатолий Бибилов.

Президент Южной Осетии: Референдум о присоединении к РФ состоится
Фото: Kremlin Pool, Global Look PressKremlin Pool, Global Look Press

«Референдум будет», - указал президент в интервью РИА Новости, после того как объявил о победе своего оппонента в голосовании на пост лидера страны Алана Гаглоева.

По словам действующего президента, все необходимые бумаги уже собраны и поданы в Центризбирком.

Как уточнил Бибилов, документы должны будут в скором времени рассмотреть и затем подать в Верховный суд, а также определить дату всенародного голосования.

Ранее Анатолий Бибилов признал свое поражение в завершившихся накануне президентских выборах. Он также пожелал удачи будущему главе государства Алану Гаглоеву.

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