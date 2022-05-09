Президент Южной Осетии: Референдум о присоединении к РФ состоится

В Южной Осетии состоится референдум по вопросу присоединения республики к Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал действующий глава государства Анатолий Бибилов.

Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Kremlin Pool, Global Look Press

«Референдум будет», - указал президент в интервью РИА Новости, после того как объявил о победе своего оппонента в голосовании на пост лидера страны Алана Гаглоева.

По словам действующего президента, все необходимые бумаги уже собраны и поданы в Центризбирком.

Как уточнил Бибилов, документы должны будут в скором времени рассмотреть и затем подать в Верховный суд, а также определить дату всенародного голосования.