Президент Южной Осетии: Референдум о присоединении к РФ состоится

В Южной Осетии состоится референдум по вопросу присоединения республики к Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал действующий глава государства Анатолий Бибилов.
«Референдум будет», - указал президент в интервью РИА Новости, после того как объявил о победе своего оппонента в голосовании на пост лидера страны Алана Гаглоева.
По словам действующего президента, все необходимые бумаги уже собраны и поданы в Центризбирком.
Как уточнил Бибилов, документы должны будут в скором времени рассмотреть и затем подать в Верховный суд, а также определить дату всенародного голосования.
Ранее Анатолий Бибилов признал свое поражение в завершившихся накануне президентских выборах. Он также пожелал удачи будущему главе государства Алану Гаглоеву.