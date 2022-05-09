Байдена призвали уберечь США от «катастрофических ошибок» на Украине

Ориентирами в вопросе помощи Украине для США должны служить национальные интересы, заявил обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман (Thomas Friedman).

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По его словам, читающие об Украине люди могут подумать, что происходящее в стране превратилось в «долгую, изматывающую и несколько скучную рутину», но они неправы. По его словам, чем дольше длится кризис, тем «больше возникает возможностей для катастрофических ошибок».

«Возьмите две громкие утечки от американских официальных лиц на прошлой неделе о возможном участии США в российско-украинском конфликте», — отметил автор. Журналист сослался на публикации, в которых речь шла о том, как данные американской разведки помогли Киеву в военных действиях против России. Фридман добавил, что «утечки не были частью какой-либо продуманной стратегии, и американский президент Джо Байден был в ярости из-за них».

«Ошеломляющий "сухой остаток" от этих утечек состоит в том, что они позволяют сделать вывод о том, что мы больше не находимся в состоянии "косвенной" войны с Россией, а приближаемся к прямой войне с ней», — предупредил об опасности эксперт.

Фридман призвал американские власти сосредоточиться на национальных интересах и в вопросах Украины «уберечь США от большей вовлеченности в конфликт и рисков».