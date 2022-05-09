Невежливый дипломат: как слова посла Украины Мельника вызвали скандал в ФРГ

Между Киевом и Берлином разгорелся на неделе дипломатический скандал. Украинский посол Андрей Мельник допустил откровенное хамство в адрес канцлера Германии. Мельник назвал Олафа Шольца ливерной колбасой, да еще и обиженной.

Фото: @MelnykAndrij, Twitter @MelnykAndrij, Twitter

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад», - выступил с заявлением посол Украины в ФРГ.

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Мельник назвал Олафа Шольца «колбасой» за то, что канцлер решил не ехать в Киев в знак солидарности с президентом Штайнмайером. Его ранее украинские власти показательно отказались принимать в стране из-за якобы пророссийской позиции.

Данные слова Мельника растиражировали едва ли не все немецкие СМИ. Шольц парировал, что политика «так не работает».

«Так не работает, что от одной страны получают столько военной помощи, финансовой, которая нужна для гарантий безопасности для Украины, которые важны в будущем, а говорят, что президент не может приехать», - заявил канцлер Германии.

Он на оскорбление в свой адрес ничего не ответил, но за него вступились немецкие политики. Они потребовали от украинского посла извинений.

Так, вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки ответил Мельнику, что «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать».

«Поведение посла Мельника является абсолютно хамским, абсолютно неприемлемым и не дипломатичным. Но, к сожалению, немецкие власти вынуждены терпеть. Если бы действительно Германия была суверенной страной или Германия была способна проводить независимую внешнюю политику, такого посла уже бы давно выслали из страны», - отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

После последовал новый выпад со стороны украинского посла. Мельник дал интервью немецкой газете «Цайт», в котором заявил, что сам извиняться не намерен. Посол решил наоборот - подлить еще масла в огонь.

«Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам», - высказался украинский посол.

Но вместо политиков Мельнику ответили обычные немцы. Они освистали украинского посла, во время его посещения мемориала павшим советским войнам в Тиргартене. Жители Германии скандировали «Нацисты - вон, Мельник - вон!».