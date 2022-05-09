Евродепутат призвал ЕС прекратить вооружать Украину

Член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил против финансирования и оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал Евросоюз не потакать коммерческим интересам США. Эту позицию политик изложил в воскресенье в эфире радио RMS.
"Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, [президент США Джо] Байден отправит туда европейцев", - добавил Мариани.
Политик саркастически заметил, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует наградить за политику поощрения импорта американских вооружений, сланцевого газа, нефти и вакцин от COVID-19. По его словам, "Европа стала главным коммерческим представителем США".
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, измеряемые на данном этапе миллиардами долларов.