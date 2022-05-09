Евродепутат рассказал, что санкции сыграли на руку России

Экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) дает возможность для России заработать на нефти и газе. Об этом пишет ТАСС.

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Ограничение против нефтяной и газовой отрасли спровоцировали убытки ЕС и сыгралb на руку Москве. "Вот после крымских событий в 2014 году ввели санкции, к чему они привели? Французские фермеры стали экспортировать меньше. А сейчас Россия зарабатывает как никогда много на газе и нефти", — указал представитель ЕС.

На этой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз. Отказ станет постепенным и займет время до конца 2022 года.