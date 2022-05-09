В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
35 минут назад

Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО

Газета.Ruиещё 2

Финский министр государственной собственности и отношений с Евросоюзом (ЕС) Тютти Туппурайнен в интервью газете Le Monde заявила, что страна понимает, что ее вступление в НАТО может привести к определенным последствиям, в том числе касающихся отношений с Россией, однако Хельсинки будут к этому готовы.

Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы не ожидаем военного нападения, но ожидаем какой-то реакции. Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — рассказала министр.

Она отметила, что страна вправе сделать собственный выбор, подчеркнув, что если будет принято решение подать заявку на вступление в альянс, то Финляндия «сделает это не против кого-либо».

Ранее журналист Рональд Баразон (Ronald Barazon) предупредил, что Австрия, Швеция и Финляндия, ранее сохранявшие нейтралитет, заблуждаются в том, что членство в НАТО повысит их безопасность. По его словам, после начала специальной операции на Украине три страны захотели «влезть под защитный зонт» и вступить в Североатлантический альянс.

В мире,НАТО,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители