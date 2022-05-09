Финляндия сделала заявление о НАТО и РФ

Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечет последствия для отношений с Москвой, но не приведет к нападению со стороны России, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

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Туппурайнен заявила, что ее страна «не ожидает военного нападения, но ожидает какой-то реакции». Утверждается, что Финляндия «готова ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны». Финские власти рассчитывают, «что в этом не будет необходимости». Как заявила Туппурайнен, «вести себя прилично и в интересах России», передает ТАСС.

В Хельсинки слышат постоянные сообщения о том, что Россия будет крайне недовольна вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявила Туппурайнен, ее страна имеет право на собственный выбор. Если Финляндия решит вступить в НАТО, то «сделает это не против кого-либо», она «ни на кого не нападает», заявила Туппурайнен, отметив, что НАТО – это оборонный альянс.