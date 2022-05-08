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1 час назад

Зеленский попросил у стран G7 помощи в восстановлении экономики Украины

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны и отметил, что Киев ждет от организации подобных шагов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на заявление государств G7 по итогам видеоконференции.

Зеленский попросил у стран G7 помощи в восстановлении экономики Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинский лидер указал, что конечной целью является полный вывод всех российских вооруженных сил и оборудования с территории страны, а также гарантирование ее способности защитить себя в будущем, отмечается в коммюнике.

«В этой связи Украина подчеркнула, что она полагается на своих международных партнеров, особенно на членов G7, в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей, а также с прицелом на обеспечение быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и гарантирования ее экономической и энергетической безопасности», — говорится в заявлении.

Страны «Большой семерки», в свою очередь, отметили, что выделили и обещали дополнительную поддержку свыше 24 миллиардов долларов на 2022 года. В ближайшие недели G7 планирует увеличить коллективную помощь, чтобы оказать содействие Украине в закрытии финансовых пробелов и обеспечении базовых услуг народу.

Ранее главы государств «Большой семерки» провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной.

В мире,Владимир Зеленский,
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