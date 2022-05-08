Стали известны первые результаты выборов в Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует на выборах с 59,21% голосов после обработки 18% протоколов, у действующего президента Анатолия Бибилова 37% голосов, свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
"Обработано 18% протоколов участковых избирательных комиссий. <...> На данный момент, согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич - 2 274, что составляет 37% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Гаглоев Алан Эдуардович - 3 686, что составляет 59,21% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Против всех проголосовали 236 человек, что составляет 3,79% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала в ходе брифинга председатель ЦИК Эмилия Гагиева.
Более 23,5 тыс. избирателей приняли участие в голосовании во втором туре президентских выборов в Южной Осетии.
"Количество избирателей, принявших участие, [составляет] 23 517", - сказала Гагиева.
В ЦИК Южной Осетии поступило несколько жалоб, но они не могут повлиять на итоги голосования.