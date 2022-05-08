Стали известны первые результаты выборов в Южной Осетии

"Обработано 18% протоколов участковых избирательных комиссий. <...> На данный момент, согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич - 2 274, что составляет 37% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Гаглоев Алан Эдуардович - 3 686, что составляет 59,21% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Против всех проголосовали 236 человек, что составляет 3,79% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала в ходе брифинга председатель ЦИК Эмилия Гагиева.