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25 минут назад

Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России

Газета.Ruиещё 3

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, область не будет проводить референдум и создавать республику.

"Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", - сказал зампред.

Стремоусов добавил, что жители Херсонской области смогут стать гражданами России и "получить возможность для стабильной социальной помощи и безопасности".

В Праге состоялся митинг против военной помощи Украине

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже является неотъемлемой частью "большой семьи" России. В середине марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, организовано вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

В мире,Гражданская война,Минобороны России,
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