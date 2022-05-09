Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По его словам, область не будет проводить референдум и создавать республику.

"Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", - сказал зампред.

Стремоусов добавил, что жители Херсонской области смогут стать гражданами России и "получить возможность для стабильной социальной помощи и безопасности".