Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, область не будет проводить референдум и создавать республику.
"Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", - сказал зампред.
Стремоусов добавил, что жители Херсонской области смогут стать гражданами России и "получить возможность для стабильной социальной помощи и безопасности".
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже является неотъемлемой частью "большой семьи" России. В середине марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, организовано вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.