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1 час назад

Джонсон: Киеву нужно передать вооружения, позволяющие отвоевать территорию Украины

ТАСС

Украине необходимо предоставить вооружения, которые позволят Киеву отвоевать занятую российскими войсками территорию страны. Об этом в воскресном разговоре с лидерами Группы семи (G7) и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон призвал усилить оказываемое на Россию давление
Фото: ReutersReuters

"Украине было необходимо получить оружие, которое позволило бы ей не только удерживать свою территорию, но и отвоевывать ее обратно", - сказал Джонсон, слова которого приводятся в сообщении, распространенном премьерской канцелярией.

Он также подчеркнул, что "миру необходимо делать больше и действовать быстрее, оказывая поддержку Украине". Вместе с другими лидерами он подчеркнул необходимость усиливать оказываемое на Россию экономическое давление.

В заявлении G7, распространенном Белым домом по итогам виртуальной встречи лидеров группы с Зеленским, подчеркивается готовность "семерки" продолжать оказание "военной и оборонной помощи украинским вооруженным силам", а также поддержки в области информационной безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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