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1 час назад

Шольц выступил против «диктата мира со стороны России»

News.ru

Западные страны и Украина не согласятся на условия окончания конфликта, если они будут навязаны со стороны РФ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также добавил, что «Украина должна выстоять».

Шольц выступил против «диктата мира со стороны России»
Фото: ReutersReuters

Не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем. Мы не знаем сколько ещё продлятся боевые действия на Украине. Однако мы считаем, что Украина выстоит, — сказал Шольц.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

В мире,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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