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1 час назад

В Молдавии депутатов и епископа накажут за георгиевскую ленту

Lenta.ruиещё 5

В Молдавии к административной ответственности за демонстрацию георгиевской ленты, позиционирующейся как символ победы СССР над нацистской Германией и странами оси (нацистского блока — прим. «Ленты.ру»), привлекут более ста человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Молдавии депутатов и епископа накажут за георгиевскую ленту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К ответственности среди прочих планируют привлечь ряд чиновников, десятерых депутатов, членов парламента Гагаузии и епископа Бельцкого Маркела.

Уточняется, что число фигурантов административного дела о демонстрации ленты может вырасти — власти Молдавии продолжают устанавливать личности нарушителей введенного накануне закона.

«Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении», — приводит агентство слова главы генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы.

19 апреля решение утвердила президент республики Майя Санду, заявив, что георгиевскую ленту пора отправить в «мусорное ведро истории» и отметив, что она стала «символом войны».

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