В Молдавии депутатов и епископа накажут за георгиевскую ленту

В Молдавии к административной ответственности за демонстрацию георгиевской ленты, позиционирующейся как символ победы СССР над нацистской Германией и странами оси (нацистского блока — прим. «Ленты.ру»), привлекут более ста человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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К ответственности среди прочих планируют привлечь ряд чиновников, десятерых депутатов, членов парламента Гагаузии и епископа Бельцкого Маркела.

Уточняется, что число фигурантов административного дела о демонстрации ленты может вырасти — власти Молдавии продолжают устанавливать личности нарушителей введенного накануне закона.

«Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении», — приводит агентство слова главы генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы.