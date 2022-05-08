Зеленский: цель Киева - добиться вывода сил РФ со всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам Группы семи (G7), что цель Киева заключается в том, чтобы добиться полного вывода сил России со всей украинской территории и получить способность самозащиты. Об этом говорится в заявлении неформального объединения семи экономически развитых стран мира, распространенном в воскресенье по итогам переговоров в виртуальном режиме.
"Он заявил, что конечная цель - гарантировать полный вывод вооруженных сил и вооружения со всей территории Украины и гарантировать стране возможность защищать себя в будущем", - отмечается в коммюнике.
При этом Зеленский поблагодарил лидеров "семерки" за поддержку, "подчеркнув, что полагается на международных партнеров, в особенности членов G7, в оказании необходимой помощи в сфере обороноспособности", - говорится в заявлении.