Зеленский: цель Киева - добиться вывода сил РФ со всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам Группы семи (G7), что цель Киева заключается в том, чтобы добиться полного вывода сил России со всей украинской территории и получить способность самозащиты. Об этом говорится в заявлении неформального объединения семи экономически развитых стран мира, распространенном в воскресенье по итогам переговоров в виртуальном режиме.