Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти

Государства, входящие в «Большую семерку» (G7) планируют поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу совета национальной безопасности Белого дома.

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«Сегодня все страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что США «уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля». По мнению американских властей, эта мера «нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны», сообщает ТАСС.