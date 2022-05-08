Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти

Государства, входящие в «Большую семерку» (G7) планируют поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу совета национальной безопасности Белого дома.
«Сегодня все страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти», - говорится в сообщении.
Отмечается, что США «уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля». По мнению американских властей, эта мера «нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны», сообщает ТАСС.
Кроме того, «группа семи также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».