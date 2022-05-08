Лидеры G7 заявили о намерении "не допустить победы" РФ на Украине

Лидеры стран Группы семи (G7) заявили о намерении "не допустить победы" России на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в воскресенье.

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"Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины", - гласит коммюнике.

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В тексте заявления утверждается, что таким образом лидеры "семерки" отдают дань памяти "всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне", и заявляют о намерении "продолжать эту борьбу ради народа Украины, Европы и мирового сообщества".

Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.

"Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины", - говорится в заявлении.

Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее "процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах". "Украина вступила в дискуссии с международными партнерами о механизмах безопасности для послевоенного мирного урегулирования", - сообщается в документе.

"Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей сохраняющейся готовности взять на себя новые обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее таким образом, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии", - отмечается в коммюнике. "С этой целью мы будем следовать нынешнему курсу оказания военной и оборонной помощи украинским вооруженным силам, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от инцидентов в киберсфере и расширять наше сотрудничество, в том числе в области информационной безопасности", - заявили лидеры неформального объединения семи экономически развитых стран мира. "Мы продолжим поддерживать Украину, улучшая ее экономическую и энергетическую безопасность", - добавили они.

Меры против России

G7 обязуется постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ и будет добиваться этого упорядоченным образом.

"Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного свертывания или введения запрета на импорт российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок", - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что страны G7 будут как сами, так и вместе со своими партнерами работать над тем, чтобы "обеспечить стабильные и устойчивые глобальные поставки энергии и доступные цены для потребителей". В коммюнике отмечается, что "семерка" собирается достичь указанных целей в том числе путем сокращения своей зависимости от ископаемого топлива, а также с помощью перехода на экологически чистую энергетику в соответствии со своими целями в сфере борьбы с климатическими изменениями.

Лидеры G7 призвали частные компании "не обеспечивать средствами" Россию.

"Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины", - говорится в документе.

Страны Группы семи будут принимать дальнейшие меры против банков РФ, важных для национальной финансовой системы. В заявлении утверждается, что "способность России финансировать свою агрессию уже значительно подорвана".

"Мы примем меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия. Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики", - говорится в документе.

"<...> Мы продолжим и выведем на новый уровень нашу кампанию, направленную против финансовых элит и членов [их семей], поддерживающих президента [России Владимира] Путина в его военных усилиях и проматывающих ресурсы российского народа", - утверждается в документе. "Мы будем вводить санкции в отношении дополнительных лиц в соответствии с имеющимися на национальных уровнях полномочиями", - подчеркивают лидеры G7.

Финансовая помощь Украине

G7 расширит коллективную краткосрочную финансовую поддержку Украины, будет работать над ее долгосрочным восстановлением.

"Вместе с международным сообществом мы, G7, предоставили и обещали предоставить дополнительную поддержку с начала войны на сумму, превышающую $24 млрд, на протяжении 2022 года и далее как в виде финансовых средств, так и материальных активов. В предстоящие недели мы увеличим нашу общую краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть бреши в финансировании и обеспечении базовых услуг народу страны. В то же время мы будем изучать варианты совместно с украинскими властями и международными финансовыми институтами по поддержке долгосрочного восстановления и реконструкции", - говорится в заявлении.

Лидеры стран Группы семи также назвали конфликт на Украине серьезной угрозой мировой продовольственной безопасности.

"Военные действия против Украины создают серьезную угрозу для продовольственной безопасности в мире", - говорится в заявлении.

Лидеры Группы семи в этой связи призвали Россию не препятствовать производству и экспорту продовольственных товаров с Украины, заявив, что в противном случае это будет рассматриваться как "нападение мировую продовольственную систему". Также они выразили готовность увеличить поддержку продовольственного сектора этой страны в преддверии сезона сбора урожая и обеспечить экспорт украинской продукции, "в том числе альтернативными маршрутами".