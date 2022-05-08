США введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов

США вводят политику ограничения выдачи въездных виз военнослужащим РФ и запрет на пересечение американской границы в отношении еще 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц под предлогом их причастности к нарушению прав человека на Украине или подрыву суверенитета этой республики.

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"США применили примерно 2,6 тыс. визовых ограничений в отношении российских и белорусских должностных лиц в ответ на их продолжающиеся усилия, призванные подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Наряду с этим США ввели новую политику ограничения выдачи виз, которая относится к военным должностным лицам Российской Федерации и поддерживаемым Россией или созданным Россией <...> органам власти, предположительно причастным к нарушениям прав человека, международного гуманитарного права или к <...> коррупции на Украине", - говорится в справке, обнародованной в воскресенье Белым домом.

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Она была распространена в связи с намерением США и ЕС совместно ввести дополнительные ограничительные меры против России.

Упомянутые рестрикции перечислены в документе в разделе "санкции в отношении российских элит" и членов их семей, а также "визовые ограничения против российских и белорусских должностных лиц, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины". Имена в справке не приводятся.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, измеряемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ.