США введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов

США вводят политику ограничения выдачи въездных виз военнослужащим РФ и запрет на пересечение американской границы в отношении еще 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц под предлогом их причастности к нарушению прав человека на Украине или подрыву суверенитета этой республики.
"США применили примерно 2,6 тыс. визовых ограничений в отношении российских и белорусских должностных лиц в ответ на их продолжающиеся усилия, призванные подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Наряду с этим США ввели новую политику ограничения выдачи виз, которая относится к военным должностным лицам Российской Федерации и поддерживаемым Россией или созданным Россией <...> органам власти, предположительно причастным к нарушениям прав человека, международного гуманитарного права или к <...> коррупции на Украине", - говорится в справке, обнародованной в воскресенье Белым домом.
Она была распространена в связи с намерением США и ЕС совместно ввести дополнительные ограничительные меры против России.
Упомянутые рестрикции перечислены в документе в разделе "санкции в отношении российских элит" и членов их семей, а также "визовые ограничения против российских и белорусских должностных лиц, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины". Имена в справке не приводятся.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.
Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, измеряемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ.
Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.