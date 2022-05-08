В Европе обнаружили поражающий печень детей вирус

Врачи в США и Европе фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. По мнению специалистов ВОЗ, причиной вспышки может быть пандемия COVID-19. Признаки заражения были обнаружены у 228 пациентов из 20 государств. Каждому десятому ребенку потребовалось пересадка органа, один из малышей не выжил. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что инфекция преимущественно поражает детей в возрасте до десяти лет. Симптомы практически идентичны гастроэнтериту. В том числе, присутствуют боли в животе, диарея, тошнота. Далее появляются «типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах».

Кроме того, значительно повышается содержание в крови печеночных ферментов. Их количество достигает 500-2000 международных единиц на литр при норме в 10-40. Это свидетельствует о разрушении печени.

Специалисты подчеркивают, что обычно заболевания печени у детей связаны с вирусом гепатита А. Иногда встречаются B, C, D и E. Их не обнаружили у пациентов с новой инфекцией, зато у 75% нашли аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41.

Ученые выдвинули три гипотезы того, почему практически «безобидный» аденовирус стал причиной тяжелого гепатита. Прежде всего, это может произойти в том случае, если ребенок поздно столкнулся с данным штаммом. Вторая гипотеза предполагает «наложение аденовирусной инфекции на коронавирусную». Третий вариант может быть связан с мутацией самого аденовируса.