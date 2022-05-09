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1 час назад

Премьер Израиля Беннет поручил создать национальную гражданскую гвардию

RT на русскомиещё 2

Власти Израиля планируют создать национальную гражданскую гвардию. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Премьер Израиля заявил о планах создать нацгвардию
Фото: EPAEPA

«Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — заявил Беннет, его слова приводятся на сайте израильского МИД .

Он отметил, что Израиль сегодня находится в начале нового этапа войны с террором.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

В мире,Гражданская война,ЦАХАЛ,
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