Премьер Израиля заявил о планах создать нацгвардию

«Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — заявил Беннет, его слова приводятся на сайте израильского МИД .