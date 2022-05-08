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3 минуты назад

Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Елена Прошина

Первая леди США Джилл Байден побывала с визитом на Украине. Ее поездка не анонсировалась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Первая леди США Джилл Байден посетила Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что там же супруга президента США Джо Байдена встретилась с женой главы Украины Еленой Зеленской.

Джилл Байден пробыла на территории Украины чуть менее двух часов и уже вернулась на территорию Словакии, сообщает ТАСС.

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