Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден побывала с визитом на Украине. Ее поездка не анонсировалась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что там же супруга президента США Джо Байдена встретилась с женой главы Украины Еленой Зеленской.
Джилл Байден пробыла на территории Украины чуть менее двух часов и уже вернулась на территорию Словакии, сообщает ТАСС.