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47 минут назад

Оптическую иллюзию в тоннеле сняли на видео

Александр Кузьмин

В США водителя большого внедорожника Toyota испугала огромная оптическая иллюзия в тоннеле. Об этом сообщает «Авто.ру».

На опубликованном видео кажется, что в туннеле находится глубокая яма. При этом рядом нет ни одного предупреждающего знака или ограждения. В туннель на большой скорости въезжает внедорожник Toyota и резко тормозит перед «препятствием».

Однако водитель через некоторое время понимает, что эффект провала в асфальте создает большая лужа. Отражаясь в поверхности воды, стены выглядят как уходящие вниз края ямы.

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