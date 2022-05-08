Оптическую иллюзию в тоннеле сняли на видео

В США водителя большого внедорожника Toyota испугала огромная оптическая иллюзия в тоннеле. Об этом сообщает «Авто.ру».
На опубликованном видео кажется, что в туннеле находится глубокая яма. При этом рядом нет ни одного предупреждающего знака или ограждения. В туннель на большой скорости въезжает внедорожник Toyota и резко тормозит перед «препятствием».
Однако водитель через некоторое время понимает, что эффект провала в асфальте создает большая лужа. Отражаясь в поверхности воды, стены выглядят как уходящие вниз края ямы.