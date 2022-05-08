Глава ЦРУ: боевые действия на Украине «выбили из колеи» Китай

Начало боевых действий на Украине «выбило из колеи» китайского лидера Си Цзиньпина, заявил в интервью Financial Times директор ЦРУ Уильям Бёрнс. По его словам, развитие конфликта в первые 10–11 дней встревожило руководство КНР и это может повлиять на планы Пекина в отношении Тайваня.

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Нас поразило, <...> что Си Цзиньпина выбил из колеи возможный ущерб, который может понести Китай, если Пекин будут ассоциировать с жестокостью российской агрессии против украинцев, — рассказал он.

Ранее Бёрнс заявил, что президент России Владимир Путин «сделал большую ставку» на второй этап спецоперации на Украине. Он также предостерёг о возможном противостоянии Запада с Китаем, отметив, что оно приобретёт такие масштабы, с которыми ещё не приходилось сталкиваться. По его словам, Пекин внимательно следит за реакцией Запада на развитие украинского кризиса, он призвал серьёзно отнестись к стремлению Китая поддерживать союзные отношения с РФ.