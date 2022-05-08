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1 час назад

В ЦРУ заявили, что боевые действия на Украине «выбили из колеи» Китай

News.ru

Начало боевых действий на Украине «выбило из колеи» китайского лидера Си Цзиньпина, заявил в интервью Financial Times директор ЦРУ Уильям Бёрнс. По его словам, развитие конфликта в первые 10–11 дней встревожило руководство КНР и это может повлиять на планы Пекина в отношении Тайваня.

Глава ЦРУ: боевые действия на Украине «выбили из колеи» Китай
Фото: Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look PressPool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нас поразило, <...> что Си Цзиньпина выбил из колеи возможный ущерб, который может понести Китай, если Пекин будут ассоциировать с жестокостью российской агрессии против украинцев, — рассказал он.

Ранее Бёрнс заявил, что президент России Владимир Путин «сделал большую ставку» на второй этап спецоперации на Украине. Он также предостерёг о возможном противостоянии Запада с Китаем, отметив, что оно приобретёт такие масштабы, с которыми ещё не приходилось сталкиваться. По его словам, Пекин внимательно следит за реакцией Запада на развитие украинского кризиса, он призвал серьёзно отнестись к стремлению Китая поддерживать союзные отношения с РФ.

По мнению политолога Валерия Коровина, Китай не станет поддерживать антироссийскую политику США, так как в Пекине ориентируются на строительство многополярного мира. По его мнению, китайские власти не согласны с гегемонией Штатов, поэтому они будут поддерживать Россию. Коровин также предположил, что в Китае начнётся своя спецоперация по возвращению Тайваня «в родную гавань».

В мире,Валерий Коровин,Уильям Бернс,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЦРУ,
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