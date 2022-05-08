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15 минут назад

Журналисты вспомнили конфузы Псаки после новости об ее уходе из Белого дома

Слово и Дело

Действующий пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки намерена покинуть занимаемую должность 13 мая. Представитель Белого дома обрела популярность в России за счет ее неоднозначных и комичных высказываний.

Журналисты вспомнили конфузы Псаки после новости об ее уходе из Белого дома
Фото: ReutersReuters

Большая часть конфузов с Псаки произошла в 2014 году после обострения отношений Москвы и Киева на фоне проведенного США госпереворота на Украине.

В частности, 7 февраля чиновница прокомментировала запись разговора помощницы госсекретаря Виктории Нуланд и посла США в Киеве Джеффри Пайетта. Тогда первая посоветовала Евросоюзу сходить «на три буквы». Комментируя этот инцидент, Псаки заявила, что в этой ситуации замешаны русские. Якобы моряки научили Нуланд ругаться матом, передает «ПолитЭксперт».

Еще одна забавная ситуация произошла в тот момент, когда пресс-секретарь Белого дома говорила об энергетике. Псаки тогда сказала, что не Россия снабжает газом Европу, а наоборот. Украину чиновница «записала» в транзитеры топлива.

«Мы хотим, чтобы у Киева был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный ресурс транспортируется по трубопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», — сказала Псаки.

В мире,Виктория Нуланд,Администрация США,ЕС,
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