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11 минут назад

Живущая в Испании россиянка рассказала, как ее просили назваться украинкой ради безопасности

Слово и Дело

Проживающая в Испании россиянка Кристина, которую избил украинец, заявила о русофобии в этой стране.

Живущая в Испании россиянка рассказала, как ее просили назваться украинкой
Фото: EPAEPA

Девушка рассказала, как в Испании относятся к русским. Она отметила, что недавно у нее ключом поцарапали машину. По ее информации, это сделали украинцы. В спортзале, куда она ходит заниматься, ей предложили назваться украинкой, а не русской. Вероятно, ради ее безопасности.

«Я хочу дать огласку этой ситуации, потому что тут притесняют русских. Я хочу бороться за русских», — приводит слова Кристины «Известия».

Ранее девушка наняла в свое кафе поваром беженца с Украины. Вместо благодарности через две недели он напал на нее и ее супруга.

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