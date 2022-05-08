Живущая в Испании россиянка рассказала, как ее просили назваться украинкой

Девушка рассказала, как в Испании относятся к русским. Она отметила, что недавно у нее ключом поцарапали машину. По ее информации, это сделали украинцы. В спортзале, куда она ходит заниматься, ей предложили назваться украинкой, а не русской. Вероятно, ради ее безопасности.