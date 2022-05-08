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11 минут назад

СМИ: талибы обстреляли ракетами Фархорский район Таджикистана

Илья Родин

Члены радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) обстреляли граничащий с Афганистаном Фархорский район Таджикистана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Талибы обстреляли ракетами Фархорский район Таджикистана
Фото: ReutersReuters

«Боевики «Талибан» всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесополосу поблизости», - уточнил источник.

Он отметил также, что обстрел был произведен из провинции Тахор, на «территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал».

Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран. Конфликт удалось остановить благодаря переговорам, но затем огонь возобновился и длился около 30 минут. В ходе столкновения были ранены по одному пограничнику с обеих сторон.

В мире,Талибан,
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