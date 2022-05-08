Талибы обстреляли ракетами Фархорский район Таджикистана

Члены радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) обстреляли граничащий с Афганистаном Фархорский район Таджикистана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Боевики «Талибан» всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесополосу поблизости», - уточнил источник.

Он отметил также, что обстрел был произведен из провинции Тахор, на «территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал».