Тимошенко осмотрела разрушения в Харьковской области на каблуках и в бронежилете

Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила Харьковскую область, с тем, чтобы ознакомиться с положением дел в регионе на фоне боевых действий. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Журналисты обратили внимание на внешний вид Тимошенко. Она была в строгом платье, обуви на высоких каблуках и бронежилете.

Особое внимание политик уделила образовавшейся на дороге воронке. Она потребовала засыпать ее как можно скорее.

Издание напомнило, что в апреле Юлия Тимошенко призвала киевские власти в срочном порядке добиться от западных стран списания внешних долгов Украины. Кроме того, она заявила, что следует забрать замороженные на зарубежных счетах денежные средства России.