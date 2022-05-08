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24 минуты назад

Тимошенко осмотрела разрушения в Харьковской области на каблуках и в бронежилете

Илья Родин

Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила Харьковскую область, с тем, чтобы ознакомиться с положением дел в регионе на фоне боевых действий. Об этом пишет «Газета.Ru».

Тимошенко осмотрела разрушения в Харьковской области на каблуках и в бронежилете
Фото: ТАССТАСС

Журналисты обратили внимание на внешний вид Тимошенко. Она была в строгом платье, обуви на высоких каблуках и бронежилете.

Особое внимание политик уделила образовавшейся на дороге воронке. Она потребовала засыпать ее как можно скорее.

Издание напомнило, что в апреле Юлия Тимошенко призвала киевские власти в срочном порядке добиться от западных стран списания внешних долгов Украины. Кроме того, она заявила, что следует забрать замороженные на зарубежных счетах денежные средства России.

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Ранее сообщалось, что Тимошенко упала во время прямого эфира передачи «Право на власть» на канале «1+1». Ей помогли встать на ноги другие участники передачи.

В мире,Юлия Тимошенко,
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