Тимошенко осмотрела разрушения в Харьковской области на каблуках и в бронежилете

Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила Харьковскую область, с тем, чтобы ознакомиться с положением дел в регионе на фоне боевых действий. Об этом пишет «Газета.Ru».
Журналисты обратили внимание на внешний вид Тимошенко. Она была в строгом платье, обуви на высоких каблуках и бронежилете.
Особое внимание политик уделила образовавшейся на дороге воронке. Она потребовала засыпать ее как можно скорее.
Издание напомнило, что в апреле Юлия Тимошенко призвала киевские власти в срочном порядке добиться от западных стран списания внешних долгов Украины. Кроме того, она заявила, что следует забрать замороженные на зарубежных счетах денежные средства России.
Ранее сообщалось, что Тимошенко упала во время прямого эфира передачи «Право на власть» на канале «1+1». Ей помогли встать на ноги другие участники передачи.