Немецкая журналистка Алиса Шварцер раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его сомнительную политику по отношению к Германии. Она полагает, что приглашение канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев на День Победы является беспрецедентной «провокацией». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Welt.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», - подчеркнула Алиса Шварцер.

Кроме того, она напомнила об открытом обращении интеллектуалов Германии к властям страны с требованием отказаться от поставок оружия Киеву.

Отмечается, что его подписали 250 тысяч человек.

«Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма», - заявила журналистка.