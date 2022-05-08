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41 минуту назад

В Германии заявили о беспрецедентной провокации Зеленского против Шольца

Майк Габриелян

Немецкая журналистка Алиса Шварцер раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его сомнительную политику по отношению к Германии. Она полагает, что приглашение канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев на День Победы является беспрецедентной «провокацией». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Welt.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», - подчеркнула Алиса Шварцер.

Кроме того, она напомнила об открытом обращении интеллектуалов Германии к властям страны с требованием отказаться от поставок оружия Киеву.

Украине предрекли потерю нынешних границ

Отмечается, что его подписали 250 тысяч человек.

«Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма», - заявила журналистка.

Читатели Die Welt поддержали Шварцер. Они отметили, что их «угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков».

В мире,Видео,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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