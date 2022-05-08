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27 минут назад

Израиль ответил Киеву на просьбу отменить празднование Дня Победы

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не будет отменять или переносить мероприятия ко Дню Победы, запланированные на 9 мая. Ранее с просьбой об этом к нему обратились президент Украины Владимир Зеленский и украинский посол Евгений Корнейчук. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на The Times of Israel.

Израиль ответил Киеву на просьбу отменить празднование Дня Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Израиле, как и в странах бывшего СССР, мероприятия ко Дню Победы традиционно проходят 9 мая. В Великобритании, Франции, США этот праздник отмечают 8 мая.

Корнейчук и Зеленский потребовали от Беннета перенести церемонию на 8 мая, либо, как вариант, полностью отказаться от нее. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что просьба была отклонена.

Издание напомнило, что порядка 1,5 миллионов евреев сражались на стороне союзных войск с нацистской Германией, из них около 500 тысяч - в Красной армии. В общей сложности 200 тысяч погибли в боях с фашистами.

Во что превратился День Победы в странах бывшего СССР

«Российская газета» опубликовала ранее высказывания израильского политолога Соломона Манна. По его мнению, украинский посол, потребовав от страны перенести празднования на другой день, продемонстрировал «абсолютный верх наглости и абсолютное дно в отношении к Израилю».

В мире,Евгений Корнейчук,Владимир Зеленский,
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