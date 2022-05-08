Израиль ответил Киеву на просьбу отменить празднование Дня Победы

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не будет отменять или переносить мероприятия ко Дню Победы, запланированные на 9 мая. Ранее с просьбой об этом к нему обратились президент Украины Владимир Зеленский и украинский посол Евгений Корнейчук. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на The Times of Israel.

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Отмечается, что в Израиле, как и в странах бывшего СССР, мероприятия ко Дню Победы традиционно проходят 9 мая. В Великобритании, Франции, США этот праздник отмечают 8 мая.

Корнейчук и Зеленский потребовали от Беннета перенести церемонию на 8 мая, либо, как вариант, полностью отказаться от нее. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что просьба была отклонена.

Издание напомнило, что порядка 1,5 миллионов евреев сражались на стороне союзных войск с нацистской Германией, из них около 500 тысяч - в Красной армии. В общей сложности 200 тысяч погибли в боях с фашистами.