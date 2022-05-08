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31 минуту назад

Власти Херсонской области предрекли Украине потерю нынешних границ

Lenta.ru

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предрек Украине потерю нынешних границ с переходом западных территорий в состав Польши. Об этом он сообщил РИА Новости.

Украине предрекли потерю нынешних границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за последние три десятилетия власти Украины довели страну до неизбежного «распада и уничтожения».

Стремоусов заявил, что юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации России будет освобождена от нацистской власти, а западные регионы перейдут в состав Польши.

«Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины. Никто не будет оспаривать мнение тех людей, которые продолжают быть нацистами, никто их не будет сегодня переучивать и переубеждать, пускай живут с Польшей», - сказал замглавы ВГА.

Ранее Стремоусов заявил, что какие-либо переговоры с Киевом исключены.

«В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения», — сказал он.

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По его словам, власти Украины олицетворяют собой «настоящую террористическую организацию». До этого Стремоусов объявлял о стремлении Херсонской области войти в состав России.

В мире,НАТО,
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