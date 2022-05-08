Украине предрекли потерю нынешних границ

«Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины. Никто не будет оспаривать мнение тех людей, которые продолжают быть нацистами, никто их не будет сегодня переучивать и переубеждать, пускай живут с Польшей», - сказал замглавы ВГА.