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1 час назад

В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России

Елена Прошина

Предупреждения в адрес Китая из-за российской спецоперации на Украине и западных ограничительных мерах демонстрируют «перелом» в отношениях Берлина и Пекина, сообщает журналист телеканала ZDF Томас Райхарт.

В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в информационном потоке последних недель иной раз «теряются» новости, которые сами по себе могут стать неким поворотным моментом. Например, когда Бундестаг в конце апреля текущего года принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением, в нем также обнаружилась и другая мера.

Так, в адрес КНР была направлена «недвусмысленная угроза», согласно которой, если Пекин будет подрывать западные санкции или поставлять оружие России, это приведет к санкциям против Китая.

«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить», — считает Райхарт.

По словам журналиста, этот шаг знаменует собой окончательное «прощание» с китайской политикой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и не хотела признавать «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой».

В мире,Бундестаг,
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